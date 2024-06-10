Правительство Рязанской области закупит девять «Москвичей» за 21,6 миллиона рублей

Все машины должны быть новыми и выпущенными не ранее 2024 года.

Правительство Рязанской области решило закупить девять автомобилей марки «Москвич» за 21,6 миллиона рублей. Соответствующие тендеры появились на сайте госзакупок.

ГКУ «Управление делами правительства Рязанской области» выделило 21 млн 628 тысяч 500 рублей на автомобили. Подрядчик должен предоставить в течение трех дней после заключения контракта девять седанов черного цвета марки «Москвич 6».

Согласно документации, комплектация машины: USB-разъем, задние датчики парковки, с климат и круиз-контролем, с системой экстренного оповещения при авариях. А также мощностью не менее 135 лошадиных сил.

Все машины должны быть новыми, не находившимися в ремонте и выпущенными не ранее 2024 года.

Напомним, в апреле 2023 года правительство региона закупило четыре автомобиля за 19,2 миллиона рублей.

В августе дополнительно было закуплено еще девять машин за 45,5 миллиона рублей.

Позже Путин поручил чиновникам пересаживаться на отечественные автомобили.