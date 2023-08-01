Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
21°
Срд, 02
27°
Чтв, 03
28°
ЦБ USD 91.78 0.19 02/08
ЦБ EUR 100.7 -0.24 02/08
Нал. USD 90.5 / 93.1 01/08 17:40
Нал. EUR 100.55 / 101.28 01/08 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Народная любовь. Почему россияне из всех китайских машин покупают чаще...
Сейчас в России представлено более 20 автомобильных бре...
28 июля 12:47
5 388
Жатки Ростсельмаш — бережная уборка без потерь
При выборе зернового адаптера сельхозпроизводителей инт...
28 июля 13:55
4 162
Где в общественном транспорте Рязани включают кондиционер
Жалоб на душный рязанский транспорт в жару немало. Пошл...
27 июля 17:50
5 405
Volkswagen из Китая. Что представляет собой суббренд JETTA и где в Ряз...
Автомобили JETTA — это плод сотрудничества немецкой ком...
26 июля 10:37
6 454
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Правительство Рязанской области закупит девять автомобилей за 45,5 миллионов рублей

Правительство Рязанской области закупит девять автомобилей за 45,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление делами правительства области планирует приобрести за 11,1 миллионов рублей семиместный минивэн с мощностью двигателя (дизельного) не менее 150 лошадиных сил, коробкой передач — робот, светодиодной подсветкой салона, солнцезащитными шторками на окнах пассажирского салона и розетками 12 В. А также закупят восемь пятиместных седанов за 4,3 миллиона рублей каждый с мощностью двигателя от 200 до 300 лошадиных сил, коробкой передач — автомат, панорамной крышей и ионизатором воздуха.

Напомним, в апреле рязанское правительство уже покупало четыре легковых автомобиля за 19,2 миллиона рублей.