Правительство Рязанской области закупит девять автомобилей за 45,5 миллионов рублей

Правительство Рязанской области закупит девять автомобилей за 45,5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Управление делами правительства области планирует приобрести за 11,1 миллионов рублей семиместный минивэн с мощностью двигателя (дизельного) не менее 150 лошадиных сил, коробкой передач — робот, светодиодной подсветкой салона, солнцезащитными шторками на окнах пассажирского салона и розетками 12 В. А также закупят восемь пятиместных седанов за 4,3 миллиона рублей каждый с мощностью двигателя от 200 до 300 лошадиных сил, коробкой передач — автомат, панорамной крышей и ионизатором воздуха.

Напомним, в апреле рязанское правительство уже покупало четыре легковых автомобиля за 19,2 миллиона рублей.