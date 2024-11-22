На площади Свободы, где находили человеческие кости, может появиться макет храма

Общественный деятель Арсен Бабурин предложил установить на площади Свободы, где находили человеческие останки во время прошлой реконструкции, макет храма Воскресения Господня.

Общественный деятель Арсен Бабурин предложил установить на площади Свободы, где находили человеческие останки во время прошлой реконструкции, макет храма Воскресения Господня. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Во время личного приема у мэра Виталия Артемова Бабурин предложил установить макеты храмов на площадях города. Воплотить идею заявитель предложил к 930-летию Рязани.

Отмечается, что храм Воскресения Господня, который раньше находился на площади Свободы, хотят установить на гранитном камне в проекции.

«Виталий Артемов поручил управлению градостроительства и архитектуры рассмотреть вопрос возможности размещения предложенных арт-объектов на ближайшем заседании Художественного Совета города Рязани», — написано в пресс-релизе.

Напомним, в августе 2023 года начинали реконструкцию площади Свободы. Во время работ, которые мэрия Рязани не согласовала с инспекцией по охране объектов культурного наследия, нашли 70 человеческих костей.

В марте 2024 года горадминистрация пояснила РЗН. Инфо, что планов на установку исторических орденов на площади нет.

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