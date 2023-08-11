Археолог нашел 70 человеческих костей во время реконструкции площади Свободы

Рязанцы заметили в котловане остатки надгробий и костей.

В Рязани археолог нашел 70 человеческих костей во время реконструкции площади Свободы. Об этом РЗН. инфо сообщил директр научно-производственного центра «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Эридан.

Его вечером в четверг, 10 августа, рязанские активисты пригласили на место раскопок, которые ведет мэрия. Рязанцы заметили в котловане остатки надгробий и костей.

По словам рязанца, в отвалах были найдены кости двух детей, на одном из которых нательный медный крест 17-18 века, кости взрослых, глиняная посуда и два объекта средневековых белокаменных надгробия 16-17 века. Помимо этого один из котлованов вырыт на месте фундамента снесенной церкви. Рабочие пробили прочную каменную кладку из белого камня.

«В 2012 году данная часть Рязани была официально признана объектом археологического наследия, соответственно был введен особый режим использования земли, в соответствии с которым все земляные и строительные работы администрация должна согласовывать с региональным ОКН, а они в свою очередь — организовать историко-архитектурную экспертизу и дальнейшее археологическое сопровождение», — подчеркнул археолог.

На место работ Василий Эридан вызвал полицию и следственный комитет.

«Сотрудники СК собрали все человеческие останки. Но надо понимать, что собрали только с поверхности, в этих куча грунта человеческих костей огромное количество. Не хотелось бы увидеть вывоз этого грунта на свалку до того, как не будут извлечены все кости для последующего перезахоронения», — подчеркнул археолог.

Также мужчина отметил, что максимально глубокие работы были уже проведены и теперь задача состоит в выборке костей из завалов.

«Я планирую вместе с другими археологами создать единую карту всех некрополей Рязани для того, чтобы в администрации было понимание, где с особой аккуратность надо проектировать объекты», — добавил мужчина.

Напомним, рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного.

Позже стало известно, что мэрия устанавливает конструктивные элементы, на которых впоследствии будут размещены копии исторических орденов.