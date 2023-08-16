Мэрия Рязани не согласовала работы на площади Свободы с инспекцией по охране объектов культурного наследия

Администрация Рязани начала работы по благоустройству площади Свободы без согласования с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Таким образом, власти нарушили требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

14 августа в адрес и.о. главы администрации Рязани Виталия Артемова внесли представление.

Ранее сообщалось о проведении прокурорской проверки в связи с реконструкцией площади Свободы.