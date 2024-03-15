В рязанской мэрии рассказали о благоустройстве площади Свободы, где летом нашли человеческие кости

Останки обнаружили во время реконструкции территории.

В рязанской мэрии рассказали о благоустройстве площади Свободы, где летом нашли человеческие кости

В рязанской мэрии сообщили РЗН. Инфо, что благоустройство площади Свободы, на которой обнаружили 70 человеческих костей в 2023 году, не планируется.

Отмечается, что планов об установке исторических орденов нет только на 2024 год.

Напомним, в августе 2023 года мэрия Рязани сообщила о начале реконструкции площади Свободы. На месте хотели восстановить стелу с орденами «Победа» и «Дружба народов», установленную там 50 лет назад, которую демонтировали в 2017 году.

Во время реконструкции рабочие откопали около 70 человеческих костей.

После этого в региональном следкоме сообщили, что проведут проверку на месте работ.

В сентябре в администрации рассказали, что они составляют научно-проектную документацию для продолжения проведения строительных и земляных работ на площади Свободы. После планировалось начать работы по установке исторических орденов.

В октябре стало известно, что на площади Свободы закопали ямы, в которых нашли человеческие останки.