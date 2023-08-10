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В Рязани началась реконструкция площади Свободы

В Рязани началась реконструкция площади Свободы. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В данный момент начались работы по установке конструктивных элементов, на которых впоследствии будут размещены копии исторических орденов — Дружбы Народов, Революции и Победы, которые украшали площадь ранее. Также планируется обустроить клумбу. Автор идеи — рязанский скульптор Олег Седов. Все работы по благоустройству планируется завершить ко Дню города.

В мэрии напомнили, что до 1950 года на площади Свободы стоял храм Воскресения Господня. После строительства Торгового городка в 1970 году через площадь был пущен троллейбус, на месте храма появились городские песочные часы как символ того, что Рязань шагает в ногу со временем. Позднее, в этом же десятилетии, в центре площади была установлена стела, украшенная копиями орденов — Дружбы Народов, Революции и Победы. Эти награды не были вручены нашему городу, но стали дороги жителям как память о советском периоде. В 2017 году был проведен демонтаж стелы в связи с износом конструктивных элементов.

Напомним, ранее рязанцы сообщили о вандализме на месте церкви Воскресения Сгонного.