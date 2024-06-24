Рязанцы рассказали, что гусеницы шелкопряда падают с деревьев на головы прохожих

«Будут ли приниматься какие-либо меры? На улице Баженова гусеницы на голову падают», — отметил рязанец.

Рязанцы рассказали, что гусеницы шелкопряда падают с деревьев на головы прохожих. Пост с жалобой появился в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

По словам автора поста, в городе очень много пораженных деревьев непарным шелкопрядом.

«Будут ли приниматься какие-либо меры? На улице Баженова гусеницы на голову падают», — отметил рязанец.

Напомним, рязанские леса и городские парки неоднократно обрабатывали от личинок непарного шелкопряда. Однако в некоторых районах шелкопряд объел деревья и кусты клубники у местной жительницы.