Экологи сообщили, что непарный шелкопряд съедает ели и дубы в рязанских лесах
Экологи сообщили, что непарный шелкопряд съедает ели и дубы в рязанских лесах. Пост об этом появился в Telegram-канале «ЭРА».
«Непарный шелкопряд съедает леса Рязанской и Владимирской областей. Огромная территория Мещеры обглодана буквально до стволов», — отметили в посте.
Экологи выразили обеспокоенность из-за бездействия профильных ведомств. Автор поста считает, что спасти регион от шелкопряда может только или самолет, или машино-цистерна с опрыскивателем. В посте отметили, что поставщик готов поставить необходимый препарат.
Ранее эколог Виолетта Черная рассказала о необходимости срочно обработать рязанские парки от непарного шелкопряда.