Новости Рязани за 6 октября 2024 год
На улице Совхозной в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября. На улице Совхозной горел мусор на площади 50 квадратных метров.
На месте работали 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
В Рязанской области простились с погибшим на СВО Вячеславом Переведенцевым. Об этом сообщает издание «Спасские вести».
Прощание с военным прошло в воскресенье, 6 октября, в селе Выжелес. Он погиб 30 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.
Вячеслав родился 8 июня 1997 года в селе Выжелес, учился в Выжелесской школе. После учебы в Спасском политехникуме работал в Рязани. Женился, в семье родился ребенок.
«В апреле этого года Вячеслав заключил контракт с Министерством обороны РФ и по примеру старшего брата встал на защиту Родины. В ходе специальной военной операции был ранен и ожидал увольнения из рядов Вооруженных сил в связи с военной травмой. Но случилась трагедия — не выдержало сердце. Ему было 27 лет», — отметили в сообщении.
Девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за его ареста в Париже. Об этом основатель мессенджера Telegram написал на своем канале.
По его словам, стримерша Юлия Вавилова, была беременна, но потеряла ребенка, когда Дуров находился в заключении в Париже.
«Это был мой третий день там. В перерыве между допросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. Испугалась? Уехала из Парижа? Он заколебался, сказала, что она беременна». Это был не тот ответ, которого я ожидал в тот момент", — написал Дуров.
По словам Дурова, на девушку оказывалось давление.
«Какой-то блогер пустил слух, что она агент „Моссада“. Другие люди выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты побудили полицию встретить меня в аэропорту», — отметил он.
Через несколько дней после этого выяснилось, что Вавилова потеряла ребенка.
Напомним, Дурова задержали во Франции в конце августа.
На трассе под Рязанью фура улетела в кювет. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает Telegram-канал Rzn Life.
«Фура там со вчера торчит. Чуть дальше от Подвязья, в сторону города», — отметил автор поста.
Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»
Рязанские урбанисты назвали причину недовольства «обновленным» перекрестком на проезде Шабулина. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале «Рязань-о городской среде».
По мнению авторов поста, причина недовольства автомобилистов «обновленным» перекрестком улиц Бирюзова, Шабулина, Северной окружной кроется в работе светофора, которая осталась прежней.
«Ряд для поворота налево слишком короткий, а красный горит слишком долго, в результате этого накапливается трафик и блокируется второй ряд для поворота направо. Из-за этого смысл расширения теряется», — отметили в посте.
Автор также озвучил предложение по улучшению ситуации. Он считает, что на перекрестке нужно сделать зеленый сигнал светофора общим для поворота и направо, и налево.
Ранее рязанцы уже жаловались на светофор на проезде Шабулина.
В Рязани рухнувшее дерево перекрыло дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани».
Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, на улице Затинной. Дерево упало и перекрыло дорогу.
Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.
По словам Виталия Артемова, сегодня, 6 октября, рязанцы высадили более 70 кленов на улице Свободы.
Ранее губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани начался первый этап озеленения города.
Центральную Россию накрыл циклон «Кассандра». Об этом в воскресенье, 6 октября, РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец.
По его словам, циклон «Кассандра» в ближайшие двое суток обрушит на Москву около половины месячной нормы осадков.
Он отметил, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».
Названа причина смерти «депутата Наливкина». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что недавно у Андрея Неретина был микроинсульт.
Ранее сообщалось, что Неретин перенес операцию на тазобедренном суставе. После нее он с трудом ходил, однако в последнее время шел на поправку и на здоровье не жаловался.
Также сообщается, что перед смертью актер «сорвался» и начал выпивать из-за нового обвинения в отношении членов его команды — кроме хулиганства им теперь вменяют изготовление взрывчатых веществ. Создателям скетчей грозит до 15 лет колонии.
В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани».
Авария случилась в воскресенье, 6 октября. По словам очевидцев, ДТП произошло не доезжая до деревни Высоковские дворики.
Столкнулись две легковушки.
Умер «депутат Виталий Наливкин». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ему было 48 лет. По данным канала, актер Андрей Неретин, ставший известным по роли депутата Наливкина, скончался в ночь на 6 октября.
По данным Telegram-канала Shot, Неретин болел, недавно у него была сложная операция по замене тазобедренного сустава, после которой он с трудом мог ходить.
Неретин сыграл вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.
Позже стала известна причина его гибели.
На выезде из Рязани произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань».
Авария произошла в воскресенье, 6 октября, возле поселка Снегири. Легковушка столкнулась с автобусом «Рязань-Касимов».
По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.
На трассе под Рязанью образовалась восьмикилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты».
Пробка образовалась на трассе «Рязань-Михайлов» в воскресенье, 6 октября.
В группе «Подслушано у водителей Рязани» очевидцы сообщают, что пробка начинается от деревни Секиотово.
«Выдергивают фуру. В течении часа сдвинулись на сто метров», — отметил один из водителей.
До поселков Качево и Мордасово планируют пустить автобус. Об этом стало известно во время рабочего визита главы администрации Рязани Виталия Артемова в поселок Строитель 5 октября, пишет пресс-служба мэрии.
«Глава администрации осмотрел разворотный круг общественного транспорта. Поручено проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово», — говорится в сообщении.
Кроме того, для обеспечения безопасности движения предложили установить светофор на пересечение с дорогой, ведущей к заводу КРЗ.