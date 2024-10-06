Новости Рязани за 6 октября 2024 год

На улице Совхозной в Рязани произошел пожар

На месте работали 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

На улице Совхозной в Рязани произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября. На улице Совхозной горел мусор на площади 50 квадратных метров. На месте работали 3 единицы техники и 14 человек личного состава.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Вячеславом Переведенцевым

Прощание с военным прошло в воскресенье, 6 октября, в селе Выжелес. Он погиб 30 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы.

В Рязанской области простились с погибшим на СВО Вячеславом Переведенцевым. Об этом сообщает издание «Спасские вести». Прощание с военным прошло в воскресенье, 6 октября, в селе Выжелес. Он погиб 30 сентября 2024 года при исполнении обязанностей военной службы. Вячеслав родился 8 июня 1997 года в селе Выжелес, учился в Выжелесской школе. После учебы в Спасском политехникуме работал в Рязани. Женился, в семье родился ребенок. «В апреле этого года Вячеслав заключил контракт с Министерством обороны РФ и по примеру старшего брата встал на защиту Родины. В ходе специальной военной операции был ранен и ожидал увольнения из рядов Вооруженных сил в связи с военной травмой. Но случилась трагедия — не выдержало сердце. Ему было 27 лет», — отметили в сообщении.

Девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за его ареста в Париже

По словам Дурова, на девушку оказывалось давление.

Девушка Павла Дурова потеряла ребенка из-за его ареста в Париже. Об этом основатель мессенджера Telegram написал на своем канале. По его словам, стримерша Юлия Вавилова, была беременна, но потеряла ребенка, когда Дуров находился в заключении в Париже. «Это был мой третий день там. В перерыве между допросами я спросил своего адвоката, придет ли моя Юлия на допрос. Он сказал, что ее ждали, но она не смогла прийти. Я стал расспрашивать о причинах. Испугалась? Уехала из Парижа? Он заколебался, сказала, что она беременна». Это был не тот ответ, которого я ожидал в тот момент", — написал Дуров. По словам Дурова, на девушку оказывалось давление. «Какой-то блогер пустил слух, что она агент „Моссада“. Другие люди выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты побудили полицию встретить меня в аэропорту», — отметил он. Через несколько дней после этого выяснилось, что Вавилова потеряла ребенка. Напомним, Дурова задержали во Франции в конце августа.

На трассе под Рязанью фура улетела в кювет

Инцидент произошел возле села Подвязье.

На трассе под Рязанью фура улетела в кювет. Об этом в воскресенье, 6 октября, сообщает Telegram-канал Rzn Life. «Фура там со вчера торчит. Чуть дальше от Подвязья, в сторону города», — отметил автор поста. Фото: Telegram-канал «Рязань. Происшествия»

Рязанские урбанисты назвали причину недовольства «обновленным» перекрестком на проезде Шабулина

По их мнению, причина недовольства автомобилистов «обновленным» перекрестком улиц Бирюзова, Шабулина, Северной окружной кроется в работе светофора, которая осталась прежней.

Рязанские урбанисты назвали причину недовольства «обновленным» перекрестком на проезде Шабулина. Пост об этом опубликовали в Telegram-канале «Рязань-о городской среде». По мнению авторов поста, причина недовольства автомобилистов «обновленным» перекрестком улиц Бирюзова, Шабулина, Северной окружной кроется в работе светофора, которая осталась прежней. «Ряд для поворота налево слишком короткий, а красный горит слишком долго, в результате этого накапливается трафик и блокируется второй ряд для поворота направо. Из-за этого смысл расширения теряется», — отметили в посте. Автор также озвучил предложение по улучшению ситуации. Он считает, что на перекрестке нужно сделать зеленый сигнал светофора общим для поворота и направо, и налево. Ранее рязанцы уже жаловались на светофор на проезде Шабулина.

В Рязани рухнувшее дерево перекрыло дорогу

Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, на улице Затинной. Дерево упало и перекрыло дорогу.

В Рязани рухнувшее дерево перекрыло дорогу. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано в Рязани». Инцидент произошел в воскресенье, 6 октября, на улице Затинной. Дерево упало и перекрыло дорогу.

Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе

Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя.

Артемов предложил рязанцам сажать именные семейные деревья в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Мэр Рязани предложил горожанам сажать семейные деревья в рамках акции по озеленению города, которая будет проходить каждое воскресенье в 11.00. Места высадки будут публиковаться на ресурсах горадминистрации загодя. По словам Виталия Артемова, сегодня, 6 октября, рязанцы высадили более 70 кленов на улице Свободы. Ранее губернатор Павел Малков заявил, что в Рязани начался первый этап озеленения города.

Центральную Россию накрыл циклон «Кассандра»

Об этом в воскресенье, 6 октября, РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».

Центральную Россию накрыл циклон «Кассандра». Об этом в воскресенье, 6 октября, РИА Новости сообщил синоптик Евгений Тишковец. По его словам, циклон «Кассандра» в ближайшие двое суток обрушит на Москву около половины месячной нормы осадков. Он отметил, что в ночь на понедельник «будет лить как из двух ведер».

Названа причина смерти «депутата Наливкина»

По данным канала, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что недавно у Андрея Неретина был микроинсульт.

Названа причина смерти «депутата Наливкина». Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным канала, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что недавно у Андрея Неретина был микроинсульт. Ранее сообщалось, что Неретин перенес операцию на тазобедренном суставе. После нее он с трудом ходил, однако в последнее время шел на поправку и на здоровье не жаловался. Также сообщается, что перед смертью актер «сорвался» и начал выпивать из-за нового обвинения в отношении членов его команды — кроме хулиганства им теперь вменяют изготовление взрывчатых веществ. Создателям скетчей грозит до 15 лет колонии.

В Рязанском районе произошло ДТП

По словам очевидцев, ДТП произошло не доезжая до деревни Высоковские дворики.

В Рязанском районе произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Подслушано у водителей Рязани». Авария случилась в воскресенье, 6 октября. По словам очевидцев, ДТП произошло не доезжая до деревни Высоковские дворики. Столкнулись две легковушки.

Умер «депутат Виталий Наливкин»

Ему было 48 лет.

Умер «депутат Виталий Наливкин». Об этом сообщает Telegram-канал Baza. Ему было 48 лет. По данным канала, актер Андрей Неретин, ставший известным по роли депутата Наливкина, скончался в ночь на 6 октября. По данным Telegram-канала Shot, Неретин болел, недавно у него была сложная операция по замене тазобедренного сустава, после которой он с трудом мог ходить. Неретин сыграл вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал. Позже стала известна причина его гибели.

На выезде из Рязани произошло ДТП с пассажирским автобусом

Авария произошла в воскресенье, 6 октября, возле поселка Снегири.

На выезде из Рязани произошло ДТП с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань». Авария произошла в воскресенье, 6 октября, возле поселка Снегири. Легковушка столкнулась с автобусом «Рязань-Касимов». По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие.

На трассе под Рязанью образовалась восьмикилометровая пробка

В группе «Подслушано у водителей Рязани» очевидцы сообщают, что пробка начинается от деревни Секиотово.

На трассе под Рязанью образовалась восьмикилометровая пробка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс карты». Пробка образовалась на трассе «Рязань-Михайлов» в воскресенье, 6 октября. В группе «Подслушано у водителей Рязани» очевидцы сообщают, что пробка начинается от деревни Секиотово. «Выдергивают фуру. В течении часа сдвинулись на сто метров», — отметил один из водителей.

До поселков Качево и Мордасово планируют пустить автобус

Глава администрации осмотрел разворотный круг общественного транспорта. Поручено проработать возможность расширения части выезда с круга для продления маршрута общественного транспорта до поселков Качево и Мордасово.