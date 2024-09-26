Рязанцы возмутились работой светофоров на проезде Шабулина

По словам местных жителей, ремонт на участке завершен, но пробки собираются из-за организации движения.

Рязанцы возмутились работой светофоров на проезде Шабулина. Пост об этом в четверг, 26 сентября, опубликовал Telegram-канал «Рязань».

"Через день вот такие пробки, что утром, что вечером, причем вся дорога на Шабулина свободная. Никакие ремонтные работы уже не ведутся, а пробки стали только длиннее. Решите вопрос со светофорами!!! В Канищеве горит светофор красным почти три минуты!", — написал автор публикации.