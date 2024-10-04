В Рязани начался первый этап озеленения города

По словам губернатора Малкова, разработан план озеленения города, в первый этап вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие. Малков уточнил, что на этой неделе высадили 48 лип на улицах Полонского и Николодворянской.

В Рязани начался первый этап озеленения города. Об этом 4 октября в своем Telegram-канале написал губернатор региона Павел Малков.

По его словам, разработан план озеленения города, в первый этап вошли более 30 улиц в разных районах. В их числе улицы Свободы, Зубковой, Татарская, участки Московского шоссе и другие. Малков уточнил, что на этой неделе высадили 48 лип на улицах Полонского и Николодворянской, где губернатор «лично приобрел и посадил семь саженцев».

«Уверен, в ближайшие три года мы вместе снова сделаем Рязань зелёной и уютной… Используем растения, выращенные на территории области. Делаем этот проект все вместе, участвуют госучреждения, предприятия и организации. Вслед за Рязанью озеленением займутся и другие муниципалитеты», — заключил Малков.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова