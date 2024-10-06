Умер «депутат Виталий Наливкин»

Ему было 48 лет.

Умер «депутат Виталий Наливкин». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Ему было 48 лет. По данным канала, актер Андрей Неретин, ставший известным по роли депутата Наливкина, скончался в ночь на 6 октября.

По данным Telegram-канала Shot, Неретин болел, недавно у него была сложная операция по замене тазобедренного сустава, после которой он с трудом мог ходить.

Неретин сыграл вымышленного главу исполнительного комитета Уссурийского района. В последнее время он не снимался, из-за чего сильно переживал.

Позже стала известна причина его гибели.