Названа причина смерти «депутата Наливкина»

По данным канала, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что недавно у Андрея Неретина был микроинсульт.

Названа причина смерти «депутата Наливкина». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, причиной смерти актера стал оторвавшийся тромб. Отмечается, что недавно у Андрея Неретина был микроинсульт.

Ранее сообщалось, что Неретин перенес операцию на тазобедренном суставе. После нее он с трудом ходил, однако в последнее время шел на поправку и на здоровье не жаловался.

Также сообщается, что перед смертью актер «сорвался» и начал выпивать из-за нового обвинения в отношении членов его команды — кроме хулиганства им теперь вменяют изготовление взрывчатых веществ. Создателям скетчей грозит до 15 лет колонии.