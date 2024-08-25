Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 25
27°
Пнд, 26
29°
Втр, 27
30°
ЦБ USD 91.6 0.31 24/08
ЦБ EUR 101.61 -0.01 24/08
Нал. USD 89.90 / 89.70 24/08 16:30
Нал. EUR 99.35 / 99.80 24/08 16:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
9 745
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
6 065
Юридический подкоп под ценные рязанские пастбища. Через несколько лет...
19 декабря 2022 года Рязанский областной суд признал от...
12 августа 15:24
9 588
В Борках провели соревнования по сапбордингу «Рязанское Лукоморье»
В соревнованиях на сапах участвовали 26 команд, в каждо...
12 августа 11:35
8 502
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Адвокат Дюфло: основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы
В настоящее время он находится под стражей.

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на адвоката Алена Дюфло.

Отмечается, что французские власти обвиняют Дурова в соучастии в торговле наркотиками, а также преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере.

Напомним, Павла Дурова арестовали в частном аэропорту Ле Бурже.

В настоящее время он находится под стражей.