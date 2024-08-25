Адвокат Дюфло: основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы

В настоящее время он находится под стражей.

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит до 20 лет тюрьмы. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на адвоката Алена Дюфло.

Отмечается, что французские власти обвиняют Дурова в соучастии в торговле наркотиками, а также преступлениях против детей и мошенничестве из-за отсутствия модерации в мессенджере.

Напомним, Павла Дурова арестовали в частном аэропорту Ле Бурже.

В настоящее время он находится под стражей.