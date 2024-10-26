Татьяна Ким сообщила о скором открытии в Рязанской области комплекса Wildberries

Основатель Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) заявила, что в Рязанской области завершается строительство логистического центра. Она пообещала, что уже в этом году объемы хранения товаров увеличат в два раза.

Основатель Wildberries Татьяна Ким (Бакальчук) заявила, что в Рязанской области завершается строительство логистического центра. Об этом она написала в своем Telegram-канале в субботу, 26 октября.

По словам Татьяны Ким (Бакальчук), площадь комплекса Wildberries составит 173 тыс. кв. м. Она пообещала, что уже в этом году объемы хранения товаров увеличат в два раза.

Кроме того, Татьяна Ким (Бакальчук) рассказала, что склады построят и расширят в Кузбассе, Невинномысске, Алексине, Зеленодольске, Котовске и Краснодаре.

Ранее стало известно, Wildberries завершает строительство одного из крупнейших логистических комплексов в Рязанской области. Уже введено в эксплуатацию 84 тысячи квадратных метра. Заработал операционный блок: товары начали поступать на хранение. В октябре планировали открыть дополнительно еще 11 тысяч квадратных метров.