Сооснователь Wildberries рассказал Кадырову о рейдерском захвате маркетплейса

Во вторник, 23 июля, сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни, что его жена Татьяна ушла из дома и связалась с компанией Russ Outdoor, которая теперь отнимает бизнес путем юридических махинаций.

Сооснователь Wildberries рассказал Кадырову о рейдерском захвате маркетплейса. Об этом сообщает URA.RU.

Во вторник, 23 июля, сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни, что его жена Татьяна ушла из дома и связалась с компанией Russ Outdoor, которая теперь отнимает бизнес путем юридических махинаций.

«Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Разрушают семью с 7 детьми и бизнес. Этот бизнес забирают какие-то черти. Я за этим делом буду следить до конца», — заявил Кадыров.

Кадыров заявил, что рейдеры должны вернуть мать семерых детей в семью и отдать бизнес, а он «дойдет в этом вопросе до конца».

Позже Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries и заявила, что просто разводится с мужем.