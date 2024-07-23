Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф», — написала основательница маркетплейса и выложила фотографию с мероприятия.
Ранее ее муж рассказал главе Чечни, что маркетплейс подвергся рейдерскому захвату.
Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries
Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате Wildberries. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Вот и пруф», — написала основательница маркетплейса и выложила фотографию с мероприятия.
Ранее ее муж рассказал главе Чечни, что маркетплейс подвергся рейдерскому захвату.