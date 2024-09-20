МК: среди задержанных из-за стрельбы в офисе Wildberries рязанские коммерсанты

Издание указывает фамилии Платонкин и Бахтурин.

Среди задержанных по делу о стрельбе в офисе Wildberries предположительно есть коммерсанты из Рязанской области. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил «МК».

Издание указывает фамилии Платонкин и Бахтурин. Им и остальным участникам конфликта вменяют статью 105 часть 2 «А» УК РФ (убийство двух и более лиц).

Напомним, 18 сентября в Москве у главного офиса Wildberries произошла стрельба. Пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

Фото: «МК».