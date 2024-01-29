Редакция РЗН. Инфо осмотрела, где и как убирают дороги в Рязани

Редакция РЗН. Инфо вспомнила, как велась уборка города с декабря и с какими сложностями столкнулись горожане сегодня.

С осени мэр город Виталий Артемов и его заместитель Михаил Ромодин практически на всех заседаниях правительства рассказывали, что на зиму закупили технику, 150 тонн реагентов и 23 тысячи тонны песка, дополнительно привлекли людей и готовы к любой погоде.

Изначально город справлялся со снегом. Однако с середины декабря ситуация поменялась: машины, в том числе скорые, буксовали во дворах, горожане падали на лед и получали травмы. В рязанские травмпункты поступило рекордное количество пострадавших.

Редакция РЗН. инфо вспомнила, как велась уборка города с декабря и с какими сложностями столкнулись горожане сегодня.

Подробнее читайте в разделе «Публикации».