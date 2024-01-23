На улице Чкалова в Рязани из-за застрявшей фуры образовалась крупная пробка

«Едем по улице Чкалова в сторону Октябрьского городка. Все стоит намертво. Опять фура на переезде. Почему жители должны страдать, причем ежедневно?», — написала автор поста.