На улице Чкалова в Рязани из-за застрявшей фуры образовалась крупная пробка
«Едем по улице Чкалова в сторону Октябрьского городка. Все стоит намертво. Опять фура на переезде. Почему жители должны страдать, причем ежедневно?», — написала автор поста.
На улице Чкалова в Рязани из-за застрявшей фуры образовалась крупная пробка. Об этом сообщили в Telegram-канале RZN Life.
«Едем по улице Чкалова в сторону Октябрьского городка. Все стоит намертво. Опять фура на переезде. Почему жители должны страдать, причем ежедневно?», — написала автор поста.
Ранее фуры заблокировали выезд из рязанского поселка Соколовка.