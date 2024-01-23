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В травматологическое отделение рязанской БСМП за сутки обратились 110 человек
Цифра стала рекордной за последние три месяца.

В травматологическое отделение рязанской БСМП за сутки обратились 110 человек. Об этом сообщил телеканал ТКР.

Данные приведены во вторник, 23 января.

Цифра стала рекордной за последние три месяца. Чаще всего люди обращались по поводу переломов и вывихов, полученных на улице.

Ранее губернатор Павел Малков раскритиковал администрацию Рязани за ненадлежащую уборку от снега и наледи.