Артемов рассказал о готовности рязанской мэрии к зимней уборке

В понедельник, 30 октября, на заседании регионального правительства исполняющий обязанности мэра Виталий Артемов рассказал о готовности мэрии к зимней уборке.

Павел Малков попросил доложить город о подготовке к зиме. Артемов отметил, что в зимний период на улицы выйдет 140 единиц техники.

«Также мы заключили контракт на грейдирование улиц в частном секторе. В течение 10 дней заключим контракт на уборку тротуаров и вывоз снега с общественных остановок, городских площадок. Готова для содержания дорог пескосоляная смесь в 13 тысяч тонн. Всего нужно будет заготовить 23 тысячи. Контракты также все заключены», — поделился Артемов.

Кроме того, исполняющий обязанности города добавил, что администрация будет принимать участие на закупку техники и постараются купить несколько бобкэтов (прим. — многофункциональный погрузчик).

Министр ТЭК и ЖКХ Артем Уворвихвост добавил, что в целом по области к работе в зимний период готовы 724 единиц техники. Песка заготовлено порядка 99 тысяч кубических метров и соли — порядка 14 тысяч тонн.

Павел Малков потребовал обратить внимание зимой на уборку от снега и наледи тротуаров.

«В прошлом году с дорогами справились, а на тротуарах была беда. Помню огромное количество негативных отзывов», — отметил губернатор.