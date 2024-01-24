В Рязани пенсионера госпитализировали после падения на дороге

Об этом сообщил его внук в комментариях под постом мэрии. По его словам, его 82-летний дедушка поскользнулся и упал на улице Гагарина.

В Рязани пенсионера госпитализировали после падения на дороге. Об этом сообщил его внук в комментариях под постом мэрии.

По его словам, его 82-летний дедушка поскользнулся и упал на улице Гагарина. После этого его госпитализировали в БСМП.

«Сообщите пожалуйста у кого на балансе данный участок дороги (тротуара) буду обращаться за денежной компенсацией», — написал мужчина.

Он отметил, что на данный момент пенсионер не может ходить.