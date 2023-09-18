Скопинец, который подозревался в убийстве экс-полицейского и похитил подростка, уехал в зону СВО

Скопинец, который подозревался в убийстве полицейского и похитил подростка, уехал в зону СВО. Об этом пишет «Новая газета».

Мужчина, отбывавший срок за похищение подростка и угон автомобиля, отправился в зону СВО.

Ранее скопинца вместе со знакомым обвиняли в убийстве экс-полицейского Николая Литвинова и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в январе 2017 года. В феврале 2021 года присяжные вынесли им оправдательный вердикт.

В феврале 2021 года, когда мужчина вернулся домой, он похитил 17-летнего школьника ради мести его матери, которая ранее обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее сыну угрожали убийством. Обвиняемый узнал от знакомого подростка «путем угроз и применения физической силы» о том, где тот находится и угнал автомобиль «информатора», чтобы добраться до школьника. Он угрожал ему пистолетом, похожий на пистолет «Макарова» и пригодным для стрельбы со светозвуковыми патронами, заставив сесть в машину и вывез в безлюдное место.

Мужчина запугивал несовершеннолетнего стрельбой из пистолета близко к его голове и вынудил школьника, стоя на коленях, извиниться за действия его матери. После этого мужчина отпустил подростка.

Тогда его осудили за похищение несовершеннолетнего и угон автомобиля на 6 лет и 4 месяца.