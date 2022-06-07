В Скопинском районе мужчину осудили за похищение 17-летнего школьника

Следствием и судом установлено, что 14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника из мести его матери, ранее обратившейся в правоохранительные органы в связи с угрозой убийством, высказанной им в адрес данного подростка.

В Скопинском районе мужчину 1990 года рождения осудили за похищение подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника ради мести его матери, которая ранее обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что ее сыну угрожали убийством. Обвиняемый узнал от знакомого подростка «путем угроз и применения физической силы» о том, где тот находится и угнал автомобиль «информатора», чтобы добраться до школьника. Он угрожал ему пистолетом, похожий на пистолет «Макарова» и пригодным для стрельбы со светозвуковыми патронами, заставив сесть в машину и вывез в безлюдное место.

Мужчина запугивал несовершеннолетнего стрельбой из пистолета близко к его голове и вынудил школьника, стоя на коленях, извиниться за действия его матери. После этого мужчина отпустил подростка.

Скопинца признали виновным в хищении подростка, совершенном с предметами, используемыми в качестве оружия, незаконном проникновении в жилище, совершенном с применением насилия, угоне автомобиля, совершенном с применением насилия, опасного для жизни и угрозе убийством.

Приговор назначил мужчине шесть лет и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.