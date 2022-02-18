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Скопинца осудят за похищение подростка
Угрожая оружием, похожим на пистолет Макарова и пригодным для стрельбы светозвуковыми патронами, обвиняемый заставил несовершеннолетнего сесть в машину и вывез в безлюдное место.

В Скопинском районе осудят местного жителя 1990 года рождения, который похитил 17-летнего подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

14 февраля 2021 года обвиняемый похитил 17-летнего школьника, не сказав об этом его матери, которая ранее обращалась в правоохранительные органы из-за угрозы убийством ее ребенку. Обвиняемый узнал, где находится подросток от знакомого с помощью угроз и применения физической силы. После этого злоумышленник угнал машину «информатора», чтобы добраться до школьника.

Угрожая оружием, похожим на пистолет Макарова и пригодным для стрельбы светозвуковыми патронами, обвиняемый заставил несовершеннолетнего сесть в машину и вывез в безлюдное место.

«Издеваясь и запугивая подростка стрельбой из пистолета в непосредственной близости от его головы, обвиняемый вынудил школьника, стоя на коленях, извиниться за действия его матери. Только после этого подросток был отпущен», — рассказали в следкоме.

В отношении обвиняемого возбудили дело по пунктам «в», «г», «д» части 2 статьи 126 УК РФ (Угроза применения насилия опасного для жизни, с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 2 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия), части 4 статьи 166 и части 1 статьи 119 УК РФ (Угон автомобиля, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни, а также угроза убийством).

Обвиняемый не признал вину. Уголовное дело направили в суд.