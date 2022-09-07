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Оправдательный приговор обвиняемым в убийстве бывшего полицейского из Скопина вступил в силу
Ранее апелляцию подала прокуратура.

Приговор обвиняемым в убийстве бывшего полицейского из Скопина вступил в законную силу. Информация появилась на сайте Рязанского облсуда.

Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в мае. Прокуратура подала апелляцию. Приговор остался без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, двух мужчин обвиняли в убийстве экс-полицейского Николая Литвинова и незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили в январе 2017 года.

В феврале 2021 года присяжные уже вынесли оправдательный вердикт, однако приговор отменили.