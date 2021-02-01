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Присяжные оправдали двух скопинцев, обвиняемых в убийстве экс-полицейского
Как было известно ранее, вышедшего на пенсию Николая Литвинова застрелили в гаражах Автозаводского микрорайона Скопина в 2017 году. В отношении двоих подозреваемых возбудили уголовные дела.

Присяжные единогласно вынесли оправдательный вердикт двум скопинцам, которых обвиняют в убийстве бывшего полицейского. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Как было известно ранее, вышедшего на пенсию Николая Литвинова застрелили в гаражах Автозаводского микрорайона Скопина в 2017 году. В отношении двоих подозреваемых возбудили дела по пунктам «б», «ж» части 2 статьи 105 УК (убийство лица, в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, группой лиц по предварительному сговору) и части 1 статьи 222 УК (незаконные приобретение и ношение огнестрельного оружия).

Судья вынесет приговор после обсуждения последствий вердикта.

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