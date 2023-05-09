Губернатор Никитин опубликовал видео из палаты Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 9 мая, рассказал о самочувствии Захара Прилепина из его больничной палаты. Фото и видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во вторник, 9 мая, рассказал о самочувствии Захара Прилепина из его больничной палаты. Фото и видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Захар Прилепин чувствует себя хорошо после неудавшегося покушения на него, отметил Никитин.

«Всем привет от Захара! Только что от него, чувствует себя хорошо! По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!» — написал губернатор.

Прилепин в своем Telegram-канале написал, что подарил Никитину икону Георгия Победоносца.

Писатель поздравил всех с Днем Победы.

«Дорогие друзья, земляки, ненаглядная родня! Работаем потихоньку и будем побеждать. Побеждать впредь и дальше победим. Зло будет поругано и порушено. Нас никакие преграды не пугают. С Победой!» — сказал Прилепин.

Напомним, автомобиль Прилепина 6 мая взорвали на трассе в Нижегородской области. В результате взрыва погиб соратник писателя и сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин. Прилепин получил различные травмы, его успешно прооперировали. Вскоре арестовали подозреваемого в покушении.

Прилепин прокомментировал покушение на себя.