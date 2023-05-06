Подозреваемым в покушении на Прилепина оказался ранее судимый уроженец Украины

Ранее судимого за разбой уроженца Украины задержали по подозрению в покушении на Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области. Задержанному 30 лет, он является уроженцем Украины и ранее был судим за разбой по сговору группой лиц.

Ранее судимого за разбой уроженца Украины задержали по подозрению в покушении на Захара Прилепина в поселке Пионерский Нижегородской области. Задержанному 30 лет, он является уроженцем Украины и ранее был судим за разбой по сговору группой лиц. Об этом ТАСС в субботу, 6 мая, сообщили в правоохранительных органах.

МВД РФ показало кадры с задержанным по подозрению в причастности к теракту. На видео мужчину ведут в наручниках. Никакого сопротивления полицейским он не оказывал.

Задержанный Александр Пермяков на допросе признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщили в СК РФ. На дороге по пути следования автомобиля Прилепина Пермяков заложил взрывное устройство, которое привел в действие дистанционно, уточнили в ведомстве.

По данным телеграм-канала 112, подозреваемый был завербован одной из спецслужб Украины еще несколько лет назад и за информацию получал деньги. Мужчина несколько дней следил за писателем.

Также по информации телеграм-канала, задержан второй подозреваемый, его обнаружили во время прочесывания лесополосы.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.

Стало известно о состоянии Прилепина.