URA.RU: в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором ехал Захар Прилепин

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает URA.RU в субботу, 6 мая.

В Нижнем Новгороде взорвали автомобиль Audi Q7, в которой находился писатель Захар Прилепин. Об этом сообщает URA.RU в субботу, 6 мая. Писателю оказывают медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы.

Источник РИА Новости подтвердил случившееся. По его данным, писатель ранен, его водитель погиб.

По словам собеседника ТАСС, Прилепин ранен, но находится в сознании. По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

При этом в пресс-службе Прилепина сообщили, что с ним «все в порядке».

Глава Нижегородской области прокомментировал состояние Прилепина после взрыва.