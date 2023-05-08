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Захар Прилепин заявил, что его пытаются убить с 2017 года

Писатель Захар Прилепин рассказал, что последние шесть лет его пытаются убить украинские диверсанты. Об этом пишет Shot.

По информации Прилепина, он был в списке из пяти человек «на ликвидацию» (кто еще был в этом списке — не уточняется). С 2017 года попытки покушения на него происходили постоянно, говорит писатель.

«В том же году [2017 — прим. ред.] саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке. Я тогда был замкомандира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения ДНР.

Последний раз было предупреждение от наших спецслужб накануне выезда из ЛНР. Я действующий офицер Росгвардии, предупредили, что в городе работают несколько групп по мне и просили быть аккуратнее. Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно. Это обычная манера работы той стороны», — рассказал Прилепин.

Писатель отметил, что происходящее не повлияет на его деятельность и он продолжит служить по контракту в Росгвардии.

Напомним, что 6 мая машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Писатель оказался в больнице, а водитель погиб. Через некоторое время пострадавший прокомментировал ситуацию.

Вскоре арестовали подозреваемого в покушении на Прилепина.