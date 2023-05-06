РЕН ТВ: Захара Прилепина оперируют после покушения

Писателя Захара Прилепина, на которого утром в субботу, 6 мая, было совершено покушение, оперируют врачи нижегородской больницы имени Семашко. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Писателя Захара Прилепина, на которого утром в субботу, 6 мая, было совершено покушение, оперируют врачи нижегородской больницы имени Семашко. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его информации, у Прилепина диагностировали многочисленные ушибы и переломы, контузию обоих легких, тяжелую сочетанную травму, а также минно-взрывное ранение.

Напомним, утром в субботу, 6 мая, машину, в которой находился Прилепин, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, писатель получил ранения. Появилось видео с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело. СК квалифицировал произошедшее как теракт. На месте работают следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.