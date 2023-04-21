Облпрокуратура: родители девятиклассников школы № 75 написали жалобы

Родители девятиклассников школы № 75 написали жалобы. Об этом РЗН. Инфо рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Там также подчеркнули, что вопрос перевода детей из школы поставлен на контроль раньше.

Напомним, 11 апреля прошло собрание в 75 школе, где родителям внезапно сообщили о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы. Рязанцы возмутились принудительным переводом их детей. Родители учащихся 75 школы рассказали, почему закрытие десятого класса не поможет чиновникам.

В мэрии говорят, что консенсус с родителями найден. Представители управления образования проводят индивидуальные встречи с семьями, а часть из них согласилась перевести детей в школу № 63.