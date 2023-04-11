Рязанских девятиклассников школы № 75 переведут в десятые классы других школ

Рязанских девятиклассников школы № 75 переведут в десятые классы других школ. Такое решение принято из-за нехватки нехватки мест в учебном заведении. Об этом сообщил сайт мэрии.

Во вторник, 11 апреля, в школе № 75 состоялась встреча с родителями учащихся 9-х классов, организованная администрацией школы и управлением образования и молодежной политики. Собрание провели директор школы Виталий Еремкин и заместитель начальника городского управления образования Татьяна Сарычева.

Выступающие отметили, что в настоящее время при нормативе 1100 человек в школе обучается 2700 учащихся. По этой причине учебный процесс выстроен в две смены.

Это обстоятельство потребовало длительного обсуждения и принятия непростых решений. Мы продолжим принимать детей в первые классы, заявления оформляются. Для детей этой возрастной категории вопрос шаговой доступности стоит наиболее остро. Но наполнение школы будет при этом предельно возможным. А основной блок вопросов — это размещение среднего звена. В этой связи совместно с администрацией школы принято решение о продолжении учебы нынешних девятиклассников в десятых классах других школ", — рассказала Татьяна Сарычева.

Она добавила, что ситуация непростая, поэтому власти готовы пойти на ряд организационно сложных, но действенных мер, чтобы максимально сгладить эти изменения для ребят и семей.

«В случае коллективного решения родителей будем принимать на обучение целыми классами в ближайших школах, не разделяя ребят. В случае, если у родителей будут индивидуальные пожелания об обучении детей в школах Рязани, в том числе и в профильных классах, пойдем навстречу. Все дети получат возможность получить качественное образование на уровне средней школы, подготовиться к экзаменам», — отметила Сарычева.

Помимо этого, на встрече был затронут вопрос острой необходимости строительства новой школы в ДПР-7, 7-А. Было отмечено, что участок под школу закреплен. В настоящее время идут проектные работы на строительство новой школы на 1100 мест. При этом рассматриваются варианты привлечения средств, как в рамках концессии по примеру школы Семчино, так и других форм финансирования.

«Наше решение посчитали правильным озвучить при личной встрече с родителями. С каждой семьей будем разговаривать индивидуально и найдем устраивающий всех вариант», — рассказал Виталий Еремкин.