Часть рязанцев из школы № 75 согласилась перевести детей в школу № 63

Руководство управления образования и директора школ № 63, № 72, № 75 17 апреля провела беседы с родителями учеников по поводу дальнейшего обучения детей. Об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что если на данный момент у ученика не имеется выраженного интереса к профилю обучения, то ничего страшного в этом нет. Педагоги соседних школ готовы принять целые классы (или их часть) с универсальным направлением, без углубленного изучения выбранных предметов.

По итогам встречи 17 апреля часть родителей приняла решение о переходе в классы естественно-научного и медицинского профилей школы № 63. Несколько родителей рассматривают вариант перехода учеников в гуманитарные и физико-математические классы школы № 72.

В ближайшее время для родителей и учеников пройдут встречи с педагогическим коллективом школ, к которым проявили интерес семьи, знакомство с активом старшеклассников.

Ранее родители девятиклассников школы № 75 заявили о ежедневном давлении на их детей со стороны администрации образовательного учреждения. Затем на эту ситуацию отреагировала рязанская мэрия, сообщив, что в этой школе проходят встречи с родителями, на которых уточняют профиль обучения ребенка для другой школы.