Родители девятиклассников возмутились переводом их детей из школы № 75

Родители девятиклассников из школы № 75 возмутились закрытием набора в десятый класс и переводом их детей в другие школы. Мама одного из девятиклассников рассказала корреспонденту РЗН. инфо о сложившейся ситуации.

Родительница отметила, что до вчерашнего собрания в школе № 75 их не собирали и не предупреждали о закрытии десятых классов.

«Мы узнали только вчера, прям перед экзаменами. Хотя заявления в десятый класс уже написаны. Директор школы сказала, что набора [в десятый класс, — прим.ред.] в этом году и последующие три года не будет из-за того, что набирают десять первых классов и на нас, 50 человек, мест просто нет», — поделилась женщина.

Кроме того, родители отметили, что на собрании присутствовали директора школ №№ 72 и 63, которые заявили, что готовы принять ребят целым классом.

«Однако после собрания директор школы № 72 сказала нам, что технически принять целый класс невозможно. У них нет столько мест», — подчеркнула родительница.

По словам родителей, замначальника управления образования Татьяна Сарычева рассказала, что девятиклассников могут принять и другие школы Песочни: №№ 67 и 51.

Отметим, что на сайте школы № 75 до сих пор висит информация о наборе десятиклассников.

Напомним, 11 апреля прошло собрание в школе № 75, где родителям сказали о закрытии десятых классов и переводе их в другие школы.