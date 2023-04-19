Рязанская мэрия: продолжаются индивидуальные встречи с родителями и учениками школы № 75

Рязанская мэрия сообщает, что продолжаются индивидуальные встречи с родителями девятиклассников школы № 75. По информации пресс-службы, рязанцы на встречи приходят вместе с детьми.
Накануне руководство управления образования и директора школ общались с семьями, дети которых учатся в 9 «Б».
Как пишет пресс-служба, абсолютное большинство учеников класса определились с направлением дальнейшего обучения в школах №№ 51, 63, 72. На следующей неделе состоятся ознакомительные экскурсии в эти общеобразовательные учреждения.
Напомним, в апреле родителям девятиклассников школы № 75 на собрании рассказали, что десятых классов в следующем учебном году школа открывать не намерена. Ситуацию объяснили переполненностью учебного заведения и тем, что школе необходимо принять десять первых классов.