Новости Рязани за 6 декабря 2023 год

Вильфанд рассказал, что более половины российских регионов накрыли аномальные морозы

По словам синоптика, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза.

Вильфанд рассказал, что более половины российских регионов накрыли аномальные морозы. Его цитирует RT. По словам синоптика, около 60% территории страны находится в областях аномального мороза. «Сейчас стационарный антициклон, который находится северо-восточнее Москвы, над Волгой, над Уралом, он определяет погоду на огромной территории. Очень холодная погода», — заявил Вильфанд. Он отметил, что в Архангельской области и в Республике Коми температура воздуха на 12-18 градусов ниже нормы. В Москве и Подмосковье также фиксируются серьезные морозы. Там Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Синоптик заявил, что местами по стране морозы могут достигнуть минус 40 градусов Цельсия, тогда как на севере ЦФО температура упадет на 17% ниже климатической нормы уже на этой неделе.

Рязанцы засняли вертикально припаркованную «Ниву»

«Нет места для парковки? Покупай «Ниву»!", — написал автор поста.

Рязанцы засняли вертикально припаркованную «Ниву». Фото опубликовали в Telegram-канале «аТипичная Рязань 2». «Нет места для парковки? Покупай «Ниву»!", — написал автор поста.

США выделили Украине новый пакет военной помощи

Сумма военной помощи составила 175 миллионов долларов.

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщает РИА Новости. Сумма военной помощи составила 175 миллионов долларов. Новый пакет помощи США Украине включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерии и РСЗО HIMARS, противорадарные ракеты Harm. Ранее в Белом доме заявляли, что США сократят военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств.

В ЕР подвели предварительные итоги программы капремонта школ за 2023 год

В ЕР подвели предварительные итоги программы капремонта школ за 2023 год. Об этом сообщается на официальном сайте партии ER.ru. Отмечается, что работы уже полностью завершены почти на 1400 объектах. Более половины регионов в 2023 году выполнили план по программе капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, более чем на 90% или полностью. Предварительные итоги реализации масштабного проекта по обновлению зданий представили на федеральном штабе, который прошел на площадке партии с участием губернаторов, закрепленных за объектами депутатов, представителей Общественной палаты РФ. На данный момент, капремонт завершен в 1384 школах. К концу года планируется сдать 1765. Из них в 1535 работы провели с использованием средств федерального бюджета, а 230 зданий отремонтировали только за счет средств регионов, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Назову отличников. Это Вологодская, Магаданская, Мурманская, Саратовская, Сахалинская области, республики Адыгея, Ингушетия, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург. Все запланированные на этот год ремонты в этих регионах завершены. Благодарю губернаторов и региональные команды за достойный результат», — отметил он. Отмечается, что еще в 46 регионах готовность объектов составляет более 90%. «Нет сомнений, что до конца года работы будут завершены. Хотел бы поблагодарить Министерство просвещения, Минстрой, губернаторов, строителей и всех наших коллег в регионах, кто отвечает за эту важную программу», — сказал Андрей Турчак. По его словам, риски по капремонту есть в 19 регионах, где готовность 35 объектов менее 60%. В отстающих регионах — Дагестан. Регион исправляет ситуацию, осталось завершить пять объектов. По три объекта — в Приморском и Алтайском краях, Удмуртии и Томской области. «В Забайкальском и Ставропольском краях, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках по два объекта», — сообщил Турчак. Также министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание на опережающие темпы капремонта школ в Белгородской и Липецкой областях. Оба региона с опережающим финансированием завершили работы на объектах двухлетнего цикла 2024-2025 годов. «Белгородская область — сложные условия, приграничный регион. Несмотря на это, все в „зеленой зоне“ — и капремонт, и нацпроекты», — сказал министр. Кравцов напомнил, что всего по программе капремонта с момента ее начала уже отремонтировано более 3 тысяч зданий. «Программа идет успешно, показывает, что „Единая Россия“ — партия дела. Поддержано решение продлить ее с 2025 года для детских садов, колледжей, учреждений детского отдыха. Чтобы окончательно это решение было принято, нужно исполнять обязательства, которые регионы уже взяли», — сказал он. О капитальном ремонте школ в Рязанской области отчитался губернатор региона, секретарь регионального отделения «Единой России» Павел Малков. «В 2023 году в Рязанской области капитально отремонтировали 20 школ. Из них 7 школ в городе Рязани и 13 — в сельской местности. Реконструкция учебных заведений проходила в рамках партийного проекта „Новая школа“ и народной программы „Единой России“. Средства выделены из федерального и областного бюджетов. Участие в партийном проекте „Новая школа“ — это огромные возможности для региона. Здесь речь идет, по сути, не о ремонте конкретных элементов, а о переосмыслении всей школы: ремонте коммуникаций, инженерных систем, дворов, переоснащении учебными материалами и современными технологиями. Каждый такой ремонт — большое событие для родителей, учеников и учителей. Мы обязательно и в следующем году продолжим участие в данном проекте. Будем продолжать ремонтировать школы. Рязанская область получит дополнительно 1,5 млрд на капремонт школ. В 2024—2026 годах проведем капремонт 23 школ. В следующем году работы пройдут в шести школах, из них две — в Рязани, четыре — в малых городах и селах области», — рассказал Малков. По его словам, за прошедшие два года благодаря федеральной поддержке мы уже модернизировали 40 школ. Также в этом году за счет регионального бюджета провели плановый ремонт в 118 школах. В первую очередь обращали внимание на создание безопасных и комфортных условий для учащихся и педагогов. «Будем и дальше обновлять наши школы за счет региональных и муниципальных средств, а также за счет средств федерального бюджета», — заявил Малков. Также на штабе обсудили ход президентской программы строительства новых школ. В 2023 году запланировано сдать 390 зданий. «С 2019 года введены в эксплуатацию 1076 новых школ общей мощностью более 671 тысячи учебных мест. Конкретно в этом году введено 237 школ на 177 тысяч мест. Хороший показатель. Большинство объектов, есть уверенность, будут сданы в срок», — отметил секретарь Генсовета «Единой России». Он отметил, что программа капремонта школ является одной из самых успешных и востребованных у людей наряду с программами социальной газификации и формированием комфортной городской среды. «Видим, насколько кардинально меняется образовательная среда. И, самое главное, насколько кардинально меняются наши дети. Они ценят эти проекты, родители и учителя активно в них участвуют. Получается не просто новое здание школы, а абсолютно новое образовательное пространство и совсем иные учебные возможности», — сказал Андрей Турчак. В заключение секретарь Генсовета призвал глав регионов и ответственных лиц везде, где есть риски, войти в плановые графики и своевременно сдать объекты. «Важно, чтобы все запланированные на этот год работы по программе были завершены. Качественно и в сроки, о которых мы с вами договаривались», — подчеркнул он. До конца года «Единая Россия» и Минпросвещения проведут еще один федеральный штаб, где субъекты РФ из «красной зоны» должны будут сообщить о том, удалось ли исправить ситуацию с вводом школ. Напомним, программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в народную программу партии и была инициирована президентом на Съезде «Единой России» в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. Все этапы работ — от проекта до приемки — контролируют родительские штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах. С этого года участие в программе принимают и новые регионы

«Страна.ua»: ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы

Представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность ГУР к убийству политика.

ГУР Украины взяло на себя ответственность за убийство Ильи Кивы. Об этом пишет «Страна.ua». По данным издания, представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии для телеканала «Общественное» признал причастность ГУР к убийству политика. Труп политика нашли в снегу на территории парка Велич в Подмосковье. Его тело нашла сотрудница отеля. Она же вызвала полицию и «скорую». Он был убит выстрелом в голову.

В Рязани начали заливать катки

При сохранении морозов, рязанцы смогут выйти на лед в середине декабря.

В Рязани начали заливать катки. Об этом сообщает ВГТРК «Ока». В среду, 6 декабря, каток начали заливать на стадионе «Локомотив». Отмечается, что при сохранении морозов, рязанцы смогут выйти на лед в середине декабря.

Новым директором рязанского МП «Детское питание» стал Андрей Жаров

Жаров ранее не работал на государственных и муниципальных должностях, однако до сих пор продолжает числиться директором фирмы ООО «Биосфера».

Новым директором рязанского МП «Детское питание» стал Андрей Жаров. Об этом сообщает Vidsboku. По данным издания, Жаров ранее не работал на государственных и муниципальных должностях, однако до сих пор продолжает числиться директором фирмы ООО «Биосфера». Ранее должность директора МП «Детское питание» занимала Ирина Каминская. Ее уволили после окончания срока контракта администрацией.

Погибший в Рязанской области полицейский был сыном генерала ГУ МВД

Отцом погибшего при стрельбе в Рязанской области полицейского был генерал ГУ МВД Виталий Розанов. Об этом сообщил портал «Gorod Che». Виталий Розанов — бывший заместитель начальника УМВД по Вологодской области. Несколько лет назад он ушел на повышение в Москву. Как пишет «Новая газета — Рязань», его сын, Максим Розанов, пришел в полицию в июле 2018 года. С тех пор стал оперуполномоченным и дослужился до звания старшего лейтенанта.

На рязанку возбудили уголовное дело за торговлю фальшивыми туристическими путевками

В соответствии с условиями договоров потерпевшие вносили плату в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемая тратила на личные цели. Всего женщина похитила 1,7 миллиона у 15 рязанцев.

На рязанку возбудили уголовное дело за торговлю фальшивыми туристическими путевками. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В период с октября 2019 года по апрель 2021 года предпринимательница заключала договоры на продажу туристических продуктов, но взятые на себя обязательства не выполняла. В соответствии с условиями договоров потерпевшие вносили плату в размере от 50 до 300 тысяч рублей. Полученные деньги обвиняемая тратила на личные цели. Всего женщина похитила 1,7 миллиона у 15 рязанцев. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В США оценили вероятность поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи

Заявление сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

В США оценили вероятность поражения Украины в конфликте без дополнительной помощи. Об этом сообщило РИА Новости. «Существует большой риск того, что Украина может проиграть», — заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Так он прокомментировал вероятное отсутствие решения Конгресса о финансировании Киева.

В МВД пообещали помочь семье полицейского, погибшего в перестрелке в Рыбновском районе

Оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в Череповце. В органах внутренних дел работал с июля 2018 года.

В МВД пообещали помочь семье полицейского, погибшего в перестрелке в Рыбновском районе. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Вологодской области. Там рассказали, что оперуполномоченный, старший лейтенант полиции Максим Розанов родился в 1995 году в Череповце. В органах внутренних дел работал с июля 2018 года. Розанов погиб во время перестрелки в Рыбновском районе. «Руководство и личный состав Управления МВД России по Вологодской области скорбят по поводу безвременно ушедшего коллеги, погибшего при выполнении служебных обязанностей, выражают глубокое соболезнование родным и близким сотрудника органов внутренних дел, мужественно исполнившего свой долг. Семье сотрудника будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», — отметили в сообщении.

Стали известны подробности гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Кивы

Стали известны подробности гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил Telegram-канал 112. Труп политика нашли в снегу на территории парка Велич в Подмосковье. Его тело нашла сотрудница отеля. Она же вызвала полицию и «скорую». На теле Кивы обнаружили следы крови. По предварительной версии, он был убит из стрелкового оружия. Украинские СМИ утверждают, что за убийством депутата стоит СБУ. Напомним, Кива в 2022 году уехал из Украины сначала в Испанию, а затем — в Москву. На Украине его приговорили к 14 годам лишения свободы заочно.

В рязанском ЦБ рассказали, как мошенники при переводе денег на карту оформляют кредит

Кредитор перечисляет средства на счет. Собственник карты не узнает источник поступления денег и начинает их использовать. Так, он автоматически соглашается на условия сделки.

Заведующий сектором платежных систем и расчетов отделения рязанского ЦБ Денис Никитин рассказал, что мошенники при переводе денег на карту оформляют на получателя кредит. Об этом он сообщил в интервью ВГТРК «Ока». По словам Никитина, при получении средств радоваться не стоит. Выяснять, откуда пришли деньги, нужно сразу через банк, потому что это может быть мошенническая схема. Кредитор перечисляет средства на счет. Собственник карты не узнает источник поступления денег и начинает их использовать. Так, он автоматически соглашается на условия сделки. «В данном случае кредит оформлен именно на вас со всеми вытекающими. Вы становитесь обязанными по выплате кредита и всех процентов, которые причитаются по данному кредитному договору», — уточнил собеседник «Оки». Также Никитин рассказал, что если вы ошибочно отправили деньги, а получатель не хочет их отдавать, то нужно обращаться к финансовому омбудсмену. Если он не сможет решить проблему, то идти в суд.

В России зафиксировали новые схемы мошенничества

По одной из схем, мошенники через рассылку в мессенджерах предлагают принять участие в розыгрыше билетов на различные мероприятия, в том числе на Кремлевскую елку.