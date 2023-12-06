В Подмосковье обнаружили тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы

В Подмосковье нашли труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело Кивы обнаружили в подмосковном Одинцове. Причина смерти неизвестна. На месте работают экстренные службы.

Политик поддержал специальную военную операцию, неоднократно выступал с критикой украинских властей. 13 ноября Лычаковский районный суд Львова приговорил Киву к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в ряде преступлений.