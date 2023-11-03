США сократят военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств

США сократят военную помощь Украине из-за истощения выделенных конгрессом средств. Об этом сообщило РИА Новости .

Заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Мы начинаем передавать Украине меньшие пакеты военного имущества из наличия Пентагона, чтобы растянуть наши возможности поддерживать Украину на максимально долгий срок», — сказала она.

При этом Жан-Пьер призвала конгресс быстрее одобрить заявку Байдена на выделение дополнительных 60 миллиардов долларов и показать, что «США продолжают решительную поддержку Украины».