В рязанской мэрии рассказали об увольнении директора МП «Детское питание»
В рязанской мэрии рассказали об увольнении директора МП «Детское питание». Сообщение появилось на сайте ведомства.
«В связи с окончанием срока контракта администрацией принято решение о непродлении трудового договора с директором МП „Детское питание“ Ириной Владимировной Каминской», — написали в сообщении.
В мэрии отметили, что в работе организации нашли нарушения, в том числе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Также остались нерешенные проблемы в организации питания школьников.
Ранее мэрия проводила проверку в организации