В рязанской мэрии рассказали об увольнении директора МП «Детское питание»

В рязанской мэрии рассказали об увольнении директора МП «Детское питание». Сообщение появилось на сайте ведомства.

«В связи с окончанием срока контракта администрацией принято решение о непродлении трудового договора с директором МП „Детское питание“ Ириной Владимировной Каминской», — написали в сообщении.

В мэрии отметили, что в работе организации нашли нарушения, в том числе по вопросам финансово-хозяйственной деятельности. Также остались нерешенные проблемы в организации питания школьников.

Ранее мэрия проводила проверку в организации