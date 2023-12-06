Стали известны подробности гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Кивы

Стали известны подробности гибели бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Труп политика нашли в снегу на территории парка Велич в Подмосковье. Его тело нашла сотрудница отеля. Она же вызвала полицию и «скорую». На теле Кивы обнаружили следы крови. По предварительной версии, он был убит из стрелкового оружия.

Украинские СМИ утверждают, что за убийством депутата стоит СБУ.

Напомним, Кива в 2022 году уехал из Украины сначала в Испанию, а затем — в Москву. На Украине его приговорили к 14 годам лишения свободы заочно.