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Зеленский отверг предложение о рождественском перемирии
По словам Зеленского, Россия под предлогом тишины попытается «скрыть новые шаги агрессии».

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение России о рождественском перемирии. Об этом передает РИА Новости.

Он назвал его «прикрытием» для усиления российских позиций на линии фронта. По словам Зеленского, Россия под предлогом тишины попытается «скрыть новые шаги агрессии».

Напомним, прекращение огня вводится по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Соответствующее поручение ранее дал президент России. До этого прекратить огонь призывал патриарх Кирилл. На Украине соблюдать перемирие в Рождество отказались.

Также в Госдуме предупредили об опасности рождественского перемирия.