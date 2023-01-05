Украина отказалась соблюдать перемирие в Рождество

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января.

Украина отказалась соблюдать перемирие в Рождество. Об этом сообщил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк, передает Ura.ru."РФ должна уйти — только тогда у нее будет временное перемирие. Держите лицемерие при себе", — прокомментировал Подоляк.

Он заявил, что перемирие невозможно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января. До этого установить рождественское перемирие призывал патриарх Кирилл.