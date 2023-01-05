В Минобороны отдали указания о режиме прекращении огня с 6 по 7 января

Прекращение огня вводится с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В соответствии с поручением президента Владимира Путина в войска отдали указания о прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине на 36 часов. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Минобороны России.

Прекращение огня вводится с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

Соответствующее поручение ранее дал президент России. До этого прекратить огонь призывал патриарх Кирилл. На Украине соблюдать перемирие в Рождество отказались.

Также в Госдуме предупредили об опасности рождественского перемирия.