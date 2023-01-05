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В Госдуме предупредили об опасности рождественского перемирия
Депутат Госдумы заявил, что России остановка боевых действий на данный момент невыгодна.

Остановка боевых действий в рамках рождественского перемирия навредит продвижению российских войск. Об этом в беседе с URA.ru сообщил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

Собеседник издания отметил, что не видит условий для перемирия. Главной причиной этого назвал отказ украинского народа от православия.

«Первое и самое главное, что украинский народ предал православие. Он от него отказался. Он не празднует Рождество 7 января. Они перенесли его на 25 декабря», — сказал Гурулев.

Он отметил, что на Украине разгромлены храмы и уничтожены священники.

«Поэтому ни о каком рождественском перемирии не может идти речи», — сказал депутат.

Он заявил, что России остановка боевых действий на данный момент невыгодна.

«Идет боевая работа, и мы имеем успех. И любая остановка будет означать только большие жертвы и большие усилия для нас в достижении тех целей, которые поставлены. Поэтому я практически не вижу возможности объявить перемирие», — объяснил собеседник агентства.

Он также отметил, что такой шаг может вызвать большие потери. По его словам, украинская сторона во время перемирия может создать инженерные сооружения и окопы, из-за чего Россия будет наступать «с потерями в два-три раза больше».

Ранее президент Владимир Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января. До этого к перемирию призывал патриарх Кирилл.