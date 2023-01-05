Путин поручил ввести режим прекращения огня с 6 до 7 января

Президент Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине. Об этом сообщил сайт Кремля.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — говорится в сообщении президента.

Ранее патриарх Кирилл призвал прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в рождественский сочельник и в день Рождества Христова.

На Украине предложение назвали провокацией и отказались соблюдать перемирие.