РОООиР: рязанское минприроды пытается забрать у нас охотугодья еще с 2015 года

Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказал зампредседателя правления общества Владимир Буянов.

Рязанское минприроды с 2015 года пытается забрать охотугодья под заказник у областного общества охотников и рыболовов. Об этом корреспонденту РЗН. Инфо рассказал зампредседателя правления общества Владимир Буянов.

«Почти два года длилась эта эпопея. В конце концов мы сумели отстоять свои охотничьи угодья. За нас тогда заступился Николай Любимов. Мы встречались и общались у него в кабинете с депутатом Николаем Валуевым и президентом ассоциации Росохотрыболовсоюза Татьяной Арамилевой. После этого рязанское минприроды больше не пыталось забрать наши территории под заказник. Сейчас, в очередной раз, перед выборами они уже хотят изъять все угодья и расторгнуть соглашение заключенное на 49 лет, за которое мы в свое время заплатили почти 22 миллиона рублей», — рассказал Владимир Буянов.

По мнению председателя правления РОООиР, рязанское минприроды с помощью различных проверок и выявления нарушений пытаются отобрать угодья для своих нужд.

«В 2021 году у нас была очередная проверка, в ходе которой выявили недостатки, но не такие серьезные, чтобы разрывать с нами соглашение. Тем более, что была повторная проверка, где нам выписали кучу штрафов на общую сумму около миллиона. Однако удалось выиграть все суды, пришлось заплатить только по экологии. В том году ввели авиаучет в лучших хозяйствах и в восьми из них порезали квоты на добычу копытных — косуль и лосей. Хотя методика этого учета не утверждена, сделали они ее незаконно. Мы с ними сейчас судимся. В этом году у нас проводили зимний маршрутный учет. Назначили своих проверяющих в десять районов. В одном хозяйстве три раза инспектор не принимал маршрутный учет со словами „все равно не приму, обращайтесь в суд“. Вот такая ситуация», — добавил Буянов.

Охотники и рыболовы региона переживают, что после закрытия охотхозяйств угодьями будет управлять «чужой дядя с толстым кошельком», который повысит стоимость на путевки, как уже сделали во многих областях.

«Я знаю, что уже во многих областях сделали путевки на одну охоту по 10, 12 и 15 тысяч рублей — это бешеные деньги. Для сравнения, члены нашего общества платят взнос — четыре тысячи рублей, а любой другой охотник — всего пятьсот рублей. С такими огромными суммами никто путевки брать не будет, соответственно, охотиться будут только богатые люди», — рассказал председатель правления РОООиР.

Владимир Буянов надеется, что Павел Малков поддержит их общество и не даст рязанскому минприроды закрыть охотугодья в регионе.

«Разве можно такие вещи делать? Всю Рязанскую область взбаламутили. Восемь тысяч охотников — это только у нас, еще 3500 — межрайонных обществ, а также, очень много людей, которые не являются членами обществ, но у них есть государственные охотничьи билеты. Примерно 20 тысяч охотников наберется и все за нас. А скоро выборы губернатора будут. Мы не собираемся ничего отдавать и будем бороться до последнего», — прокомментировал председатель правления РОООиР.

Напомним, что рязанское минприроды потребовало отказаться от охотугодий и расторгнуть договор аренды с областным обществом охотников и рыболовов. Позже ведомство объяснило причину закрытия охотугодий в области. Рязанские охотники написали обращение Владимиру Путину.